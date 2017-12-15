Bir şok da Nasri’den

BAŞAK Ali Şafak Öztürk'ün istifası, Teknik Direktör Leonardo'nun ayrılmasıyla şok üstüne şok yaşayan Antalyaspor'a bu sıkıntılı döneminde bir darbe de Samir Nasri'den geldi. Fransız maestro, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve Alanya maçlarında oynayamayacak. 30 yaşındaki yıldız, arka adalesindeki sakatlıktan dolayı kontrol ve tedavi için ülkesi Fransa'ya gitti.