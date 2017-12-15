 Bir şok da Nasri’den – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Bir şok da Nasri’den

    Bir şok da Nasri’den
    BAŞAK Ali Şafak Öztürk'ün istifası, Teknik Direktör Leonardo'nun ayrılmasıyla şok üstüne şok yaşayan Antalyaspor'a bu sıkıntılı döneminde bir darbe de Samir Nasri'den geldi. Fransız maestro, sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve Alanya maçlarında oynayamayacak. 30 yaşındaki yıldız, arka adalesindeki sakatlıktan dolayı kontrol ve tedavi için ülkesi Fransa'ya gitti.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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