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Ankaragücü'nde 2 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Son dakika haberi: 'in 14. haftasında Perşembe günü 'la karşılaşacak Ankaragücü'nde 2 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Başkent ekibi, testleri pozitif çıkan futbolcu ve idari personelin kişisel karantinaya alındığını açıkladı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:56 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:00
Ankaragücü'nde 2 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

'in 14. haftasında Perşembe günü 'la karşılaşacak Ankaragücü'nde corona şoku yaşanıyor. Başkent ekibi, yapılan testler sonucu 1 futbolcu ve 1 idari personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Yarın oynanacak Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine protokollerince başlanmıştır.

Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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