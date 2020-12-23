Ankaragücü'nde 2 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı!

Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'la karşılaşacak Ankaragücü'nde corona şoku yaşanıyor. Başkent ekibi, yapılan testler sonucu 1 futbolcu ve 1 idari personelde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Yarın oynanacak Beşiktaş JK maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.