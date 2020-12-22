Şanlıurfaspor'da 18 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.
Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.
DUYURU:— Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) December 22, 2020
Afjet Afyonspor maçı öncesi yapılan Covid19 PCR testleri sonucunda 15 futbolcumuz 1 masör ve 2 personelimizin testleri pozitif çıkmış olup futbolcularımıza ve personelimize acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/QXDo67QEpK