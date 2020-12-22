Haberler TFF 2. Lig Şanlıurfaspor'da 18 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

'da 18 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden 'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamalamada, " maçı öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 15 futbolcumuz 1 masör ve 2 personelimizin testleri pozitif çıkmış olup futbolcularımıza ve personelimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 18:50
Şanlıurfaspor'da 18 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden 'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

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