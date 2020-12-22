Şanlıurfaspor'da 18 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 15'i futbolcu 18 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 15 futbolcu, 1 masör ve 2 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Afjet Afyonspor ile deplasmanda yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.