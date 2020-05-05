Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay. Oynamak istemeyen oyuncularımız var - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler MKE Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay'dan flaş sözler! "Frikikte baraj nasıl kurulacak"

. Oynamak istemeyen oyuncularımız var

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay. Oynamak istemeyen oyuncularımız var

, ’nin test sonucu pozitif çıkmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Akçay, "Bizim işimiz çok temaslı bir iş. Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? Oynamak istemeyen oyuncularımız var. İsim vereyim Pazdan bugün bana ulaştı ve ‘yönetimle görüşelim, para almayalım ve antrenmanlara çıkmayalım” ifadelerini kullandı.

MKE , beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Akçay, "Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz." dedi.

´nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelendi. Başkent ekibinde yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4´erli gruplar halinde corona virüsü testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden 'nin test sonucu pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi.

"FRİKİKTE BARAJ NASIL KURULACAK?"

Futbolcuların oynamak istemediğini belirten Akçay, "Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz. Krizi fırsata çevirebiliriz. Altyapılara daha fazla önem vererek borçlanmayı ortadan kaldıran bir anlayış ortaya çıkarılabilir. Ama bizim işimiz çok temaslı bir iş. Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? Oynamak istemeyen oyuncularımız var. İsim vereyim Pazdan bugün bana ulaştı ve 'yönetimle görüşelim, para almayalım ve antrenmanlara çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

  1. 05.05.2020
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