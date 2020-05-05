Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay. Oynamak istemeyen oyuncularımız var
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ricardo Faty’nin test sonucu pozitif çıkmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Akçay, "Bizim işimiz çok temaslı bir iş. Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? Oynamak istemeyen oyuncularımız var. İsim vereyim Pazdan bugün bana ulaştı ve ‘yönetimle görüşelim, para almayalım ve antrenmanlara çıkmayalım” ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Akçay, "Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz." dedi.
MKE Ankaragücü´nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelendi. Başkent ekibinde yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4´erli gruplar halinde corona virüsü testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty'nin test sonucu pozitif çıkmıştı.
Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi.
"FRİKİKTE BARAJ NASIL KURULACAK?"
Futbolcuların oynamak istemediğini belirten Akçay, "Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz. Krizi fırsata çevirebiliriz. Altyapılara daha fazla önem vererek borçlanmayı ortadan kaldıran bir anlayış ortaya çıkarılabilir. Ama bizim işimiz çok temaslı bir iş. Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? Oynamak istemeyen oyuncularımız var. İsim vereyim Pazdan bugün bana ulaştı ve 'yönetimle görüşelim, para almayalım ve antrenmanlara çıkmayalım" ifadelerini kullandı.
- 05.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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