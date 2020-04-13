MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı! "Transfer yasağı gelebilir"

Başkanı 'ten yasağı açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması

ekiplerinden 'nün başkanı , geçtiğimiz sezon sözleşmeleri tek taraflı feshedilen bazı oyunculara olan yaklaşık 4 milyon Euro'luk borçtan dolayı kulübe yasağı cezası gelebileceğini açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen ligin ne zaman başlayacağı ve futbolcularla kulüplerin durumuna ilişkin Başkanı , dikkat çeken noktalara değindi. Başkan Mert, geçen sezon sözleşmelerini tek taraflı fesheden , Thomas Heurtaux ve Szukala'dan dolayı 4 milyon Euro'ya yakın borçlarının bulunduğunu, bu yüzden yasağı gelebileceğini söyledi.

Takımın 20 Nisan'da Beştepe'de toplanmasıyla ilişkin bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Fatih Mert, "Biz 20 Nisan'da toplanma kararı aldık ama belki 22'sine sarkar, bilemiyoruz" dedi. Antrenmanlardan önce futbolculara corona virüsü testi yapılması konusunun belirsiz olduğunu belirten Fatih Mert, "Sağlık kurulu başkanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

LİGİN AKIBETİ NE OLACAK?

Daha önce 'küme düşme olmasın, sadece lig şampiyonluğu için 4 ya da 8 takım play off oynasın' diye bir görüş belirten Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ligin akıbetinin ne olacağına ilişkin, "Şu anda hiçbir şey belli değil. , 30 Nisan ya da 1 Mayıs'ta toplanıp yeniden değerlendirme yapacak. Başkanı Ali Koç, uluslararası bir kuruluşun temsilcisi. Onun ifadesine göre, Avrupa'da Haziran 15'ten önce maçların başlanmayacağı konuşuluyor. Bu durumda 'de Temmuz'a kalır. 40 derecede Antep'te nasıl maç yapacağız bilemiyoruz. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.


"ESKİDEN DE GELİR YOKTU ŞİMDİ DE YOK"

Yayıncı kuruluşun ligler başlayana kadar ödeme yapmayacağını duyurmasının ardından ekonomik sorunları nasıl aştıklarına açıklık getiren Fatih Mert, "Bizde değişen bir şey yok. Eskiden de gelir yoktu şimdi de yok. Gelirler temlikli. TFF'den gelen paralar temliklere gidiyor. Maç kazanıyorsunuz, berabere kalıyorsunuz. Performans primi almanız gerekiyor, temliklere gidiyor. Krediler çekildi paralar onlara gidiyor, geçmişte alacağı olan inşaat şirketleri var, maaş alacaklısı olanlar var, tüm paralar onlara gidiyor. Elimde bir liste yok. Biz şeffafız, bir sonraki yayında alacaklıları miktarlarıyla açıklarız. Bizim elimize para geçmese de sonuçta Ankaragücü'nün borcu ödeniyor" şeklinde konuştu.

Futbolcularla maddi konularla ilgili görüşme yapacaklarını belirten Fatih Mert, "Henüz görüşmedik ama mutlaka biz de bu tür görüşmeleri yapacağız. Çok büyük rakamlara oynayan oyuncular var, artık bu rakamlar hayal olacak" diye konuştu.

"CERCİ, HEARTAUX VE SZUKALA'YA OLAN BORÇLA TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 'Ankaragücü'nde hala çözülmemiş ve Alessio Cerci gibi dosyaların varlığı transfer için bir tehlike yaratır mı?' sorusuna, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil. Alessio Cerci'ye 1 milyon artı faiz borcumuz var. 600 bin Euro teklif ettik kabul etmedi. Thomas Heartaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcumuz var, 1 milyon Euro teklif ettik, o da kabul etmedi. Szukala'ya olan borçla birlikte toplam borç 4 milyon Euro'yu buluyor. Bu borçlardan dolayı transfer yasağı alabiliriz. Bunların dışında 'a borcumuz var, 'a borcumuzu takside bağladık" şeklinde cevap verdi.

Haziran ayında yapılması planlanan genel kurul ile ilgili ise Fatih Mert, "Biz salgından dolayı bir erteleme olmazsa Haziran'da genel kurulu yapmayı planlıyoruz. Ankaragücü'nün çok ciddi maddi sorunları var, bunun için yönetimin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizim elimiz de sürekli taşın altında. Ama bu işler sadece yönetimin katkılarıyla olmuyor. Yeniden aday olmak için henüz verilmiş bir karar yok. Salgından sonra ne olacak belli değil. Gidişata bakacağız ve ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KULÜBE ÜYELİĞİN DETAYLARI İNTERNET SİTESİNDE AÇIKLANACAK"
Kulübe yeni üyeliğin şartlarına ilişkin Başkan Mert, "Bu konuda bir hafta 10 gün içinde internet sitemiz aracılığıyla açıklama yapılacak. Üyelik için girişte 2000 TL alınacak, yıllık aidat 1200 TL olacak. Şartlar ve diğer ayrıntılar, çok yakın zamanda açıklanacak" diye konuştu.

  1. 13.04.2020
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