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14 Nisan 2020, Salı
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’nde yasak tehlikesi

Ankaragücü’nde yasak tehlikesi

Başkanı , sarı-lacivertli kulübü bekleyen tehlikeyi açıkladı. Başkan Mert, geçen sezon sözleşmelerini tek taraflı fesheden Cerci, ve 'dan dolayı 4 milyon euro'ya yakın borçlarının bulunduğunu, bu yüzden yasağı gelebileceğini söyledi.

Başkanı , sarı-lacivertli kulübü bekleyen tehlikeyi açıkladı. Başkan Mert, geçen sezon sözleşmelerini tek taraflı fesheden Cerci, ve 'dan dolayı 4 milyon euro'ya yakın borçlarının bulunduğunu, bu yüzden yasağı gelebileceğini söyledi. Mert, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil" bilgisini paylaştı.
  1. 14.4.2020
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