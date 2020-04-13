Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten flaş öneri! "Süper Lig..."
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ara verilen Süper Lig'in geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ligden düşmenin bu sezonluk kaldırılmasını isteyen Mert, "Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. Yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, ligin gelecek sezon 21 takımla oynanması gerektiğini söyledi. TRT Spor'a konuşan Mert şu ifadeleri kullandı:
"1 MAYIS'TA TOPLANTI VAR"
1 Mayıs tarihinde, Spor Bakanımızın, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanlarıyla toplantı olacak. O toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir tarih belirlenecek.
"YAYINCI KURULUŞUN ZARARI OLMAZ"
Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. Premier Lig, La Liga, Ligue 1 20 takımla oynuyor, Süper Lig de oynayabilir, yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır.
"PLAY-OFF SİSTEMİ YAPILABİLİR"
İlk 4 takım şampiyonluk potasında görünüyor, önümüzdeki sezon öncesinde aralarında play-off sistemi yapılabilir. Daha önce böyle bir sistem yok deniyor ama bu yaşadığımız durum da daha önce gördüğümüz bir durum değil.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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