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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Başkanı 'ten flaş öneri! "..."

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten flaş öneri! "Süper Lig..."

Başkanı , ara verilen 'in geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ligden düşmenin bu sezonluk kaldırılmasını isteyen Mert, "Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. Yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır" dedi.

ekiplerinden 'nün başkanı , Süper Lig'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, ligin gelecek sezon 21 takımla oynanması gerektiğini söyledi. Spor'a konuşan Mert şu ifadeleri kullandı:

"1 MAYIS'TA TOPLANTI VAR"
1 Mayıs tarihinde, Spor Bakanımızın, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanlarıyla toplantı olacak. O toplantıda 'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir tarih belirlenecek.

"YAYINCI KURULUŞUN ZARARI OLMAZ"
Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. , , Ligue 1 20 takımla oynuyor, Süper Lig de oynayabilir, yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır.

"PLAY-OFF SİSTEMİ YAPILABİLİR"
İlk 4 takım şampiyonluk potasında görünüyor, önümüzdeki sezon öncesinde aralarında play-off sistemi yapılabilir. Daha önce böyle bir sistem yok deniyor ama bu yaşadığımız durum da daha önce gördüğümüz bir durum değil.

  1. 13.04.2020
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