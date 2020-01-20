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20 Ocak 2020, Pazartesi
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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre kararı

 yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için kararı aldı. Olağanüstü 5 Şubat'ta yapılacak.

yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için kararı aldı.

MKE Ankaragücü Külübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine Toplantısı yapılması yönünde karar almıştır. Fatih Mert ve yönetim kurulu, üye kaydedebilmek için yüzde 5 kontenjanını kaldıracak. Haziran ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi, Ankaragücü Külübü'ne özellikle tüm taraftarların üye olabilmesi için bu genel kurul kararı alındı.
Olağanüstü 'nın 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00'de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 12/02/2020 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir."

  1. 20.01.2020
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