Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi bitti. Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz.

MKE Ankaragücü ile 7 karşılaşmada takımının başında olan Mustafa Kaplan, bu maçlarda hiç galibiyet alamazken, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Mustafa Kaplan'ın MKE Ankaragücü performansı...

Trabzonspor 0 - 3

Alanyaspor 5 - 0

Göztepe 1 - 3

Galatasaray 2 - 2

Antalyaspor 2 - 2

Denizlispor 2 - 2

Konyaspor 0 - 1