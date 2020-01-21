Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı. 11. haftada Başkent ekibinin başın geçen Kaplan, takımıyla çıktığı 7 maçta galibiyetle tanışamamıştı.
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi bitti. Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz.
MKE Ankaragücü ile 7 karşılaşmada takımının başında olan Mustafa Kaplan, bu maçlarda hiç galibiyet alamazken, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Mustafa Kaplan'ın MKE Ankaragücü performansı...
Trabzonspor 0 - 3
Alanyaspor 5 - 0
Göztepe 1 - 3
Galatasaray 2 - 2
Antalyaspor 2 - 2
Denizlispor 2 - 2
Konyaspor 0 - 1
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 19:20
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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