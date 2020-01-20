Ankaragücü’nde Orgill müjdesi

Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.