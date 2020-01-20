Ankaragücü’nde Orgill müjdesi
Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.
Transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında Konya'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi Kayseri'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü Orgill'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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