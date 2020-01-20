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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Ankaragücü’nde müjdesi

Ankaragücü’nde Orgill müjdesi

yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında 'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi 'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü 'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.

yasağı nedeniyle zor günler geçiren ve 2. yarının ilk maçında 'ya evinde 1-0 yenilen A.Gücü'nde, direkt rakibi 'yle yapacağı kritik maçın hazırlıkları başladı. Başkent ekibinde Jamaikalı golcü 'in kart cezasının bitmesi bir nebze olsun teselli oldu.

  1. 20.1.2020
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