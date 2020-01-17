Mustafa Kaplan: Rakibimizle puan puana olmak istiyorduk - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Mustafa Kaplan: Rakibimizle puan puana olmak istiyorduk

Mustafa Kaplan: Rakibimizle puan puana olmak istiyorduk

’in 18. haftasında ’a 1-0 mağlup olan 'nde , “15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "0-0 bitecek maçta 95'te yediğimiz golle mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3. bölgede belki de girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimiz kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada buldukları gol ile mağlup olduk. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. 15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk. Taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Belki golü yemesek 1 puan alacaktık. Ama son dakikada yediğimiz gol ile mağlup olduk. Bundan dolayıda son derece üzgünüz" ifadelerini kullandı.

  1. 17.01.2020
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