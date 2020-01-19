Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi
Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu kapıdan çay içerek çıktı.
Süper Lig'in ilk devresini 16'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray forması giyen, son olarak da Japonya'da kariyerine devam eden Alman futbolcu Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Podolski, gece saat 02.00'de Antalya Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı. Havalimanının CIP bölümünden çıkış yapan Lukas Podolski'yi çok sayıda Antalyaspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı-beyaz atkıyı taktı. Yıldız futbolcu yoğun ilgi nedeniyle kendisini bekleyen araca güçlükle ilerleyebildi.
- 19.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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