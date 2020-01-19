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19 Ocak 2020, Pazar
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'un anlaştığı kente geldi

Antalyaspor'un anlaştığı Lukas Podolski kente geldi

'un prensipte anlaşma sağladığı , Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız futbolcu kapıdan çay içerek çıktı.

'in ilk devresini 16'ncı sırada tamamlayan , kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bir dönem forması giyen, son olarak da 'da kariyerine devam eden Alman futbolcu ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Podolski, gece saat 02.00'de 'na geldi. Pasaport kontrolünün ardından kendisine ikram edilen çayı alan yıldız futbolcu, kapıdan çay içerek çıktı. Havalimanının CIP bölümünden çıkış yapan Lukas Podolski'yi çok sayıda Antalyaspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar futbolcuya tezahüratta bulunurken, Podolski boynuna kırmızı-beyaz atkıyı taktı. Yıldız futbolcu yoğun ilgi nedeniyle kendisini bekleyen araca güçlükle ilerleyebildi.

  1. 19.01.2020
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