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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Ankaragücü’nde Kaplan gitti

Ankaragücü’nde Kaplan gitti

MKE ile yolları ayırdığını açıkladı.

MKE ile yolları ayırdığını açıkladı. 52 yaşındaki çalıştırıcı sarı- lacivertli kulüpte bu sezon 7 lig maçına çıktı ve 4 yenilgi, 3 mağlubiyet aldı. Başkent ekibinde yeni hoca adayları arasında eski çalıştırıcı 'ın ismi geçiyor.
  1. 22.1.2020
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