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07 Nisan 2020, Salı
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Evde çalışmaya devam

Evde çalışmaya devam

'nün iki tecrübeli ismi ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdikleri süreci anlattı.

'nün iki tecrübeli ismi ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdikleri süreci anlattı. Kaleci Korcan, "Evde nereye kadar hazırlanabiliriz bilmiyorum, ama bir an önce bir seylerin belli olmasını, kendimizi, fizigimizi, isimizi buna göre hazırlamak istiyoruz. Bize bir zaman verildiginde 'maçlar su sekilde oynanacak' diye, Ankaragücü adına biz en iyi sekilde hazırlanarak en iyi sekilde mücadelemizi veririz. Evde kuvvetimizi, formumuzu korumaya yönelik çalısmalar yapabiliyoruz" dedi. Stoper Alihan Kubalas ise "Dünya yüz yılda bir böyle salgınla karsılasmıs. Devletimiz de bu konuda erken tedbirler aldı. Her ulusun kendi sınırları içine çekilip, her bireyin kendi hanesine çekilip herkesin kendini koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı
  1. 7.4.2020
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