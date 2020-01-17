Ankaragücü Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ikinci yarısında heyecan yeniden start alıyor. MKE Ankaragücü bu akşam sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bu mücadele öncesi iki takımın da hedefi alt sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puan...

ANKARAGÜCÜ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü'nün sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsou, Sedat, Faty, Cebrail, Canteros, İlhan

Sakat: Yok

Cezalı: Orgill

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Thuram

Sakat: Ferhat Öztorun

Cezalı: Ali Turan

"ÇOK ENTERESAN BİR SERİYE BAŞLAYACAĞIZ"

Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman kritik maçla ilgili şunları dile getirdi:

Takım olarak son oynadığımız maçlardaki davranış biçimimizi biraz daha düzenlemiş gibi görünüyoruz. Eğer bu davranış biçimini sürdürmeyi başarabilirsek takım olarak iyi bir yerlerde olacağımıza inanıyorum. Çok enteresan bir seriye başlayacağız. Ne yazık ki bulunduğumuz durumdan dolayı enteresan bir seri diyorum. 7 hafta içinde altımızdaki 3 takım ve hemen üstümüzde olan 3 takımla oynayacağız. Araya bir Galatasaray maçı girecek. İlk yarıda nispeten biraz yakalayabildiğimiz takım davranışını biraz daha artırmış gibiyiz. En büyük şikayetim olan uyum da sanki beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor. Bu duygu ve düşüncelerle MKE Ankaragücü maçına gidersek iyi bir başlangıç yapma ihtimalimiz görünüyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)