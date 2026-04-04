CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Mainz 05 CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da sezonun son düzlüğüne girilirken, 50 puanla 5. sırada yer alan Hoffenheim, Şampiyonlar Ligi potasını takibini sürdürmek için Mainz karşısında hata yapmak istemiyor. 30 puanla 11. sırada bulunan ve son haftalarda topladığı puanlarla nefes alan Mainz ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. PreZero Arena’da oynanacak bu 90 dakikada ev sahibinin hücum gücü ile konuk ekibin direnci karşı karşıya gelecek. Peki Hoffenheim-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 13:17
Hoffenheim-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Avrupa hedefindeki Hoffenheim, kendi sahasında disiplinli oyunuyla bilinen Mainz 05'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, ligde 5. sırada bulunarak gelecek sezon Avrupa arenasında yer almak için dev bir adım atmış durumda; ancak Leipzig ve Leverkusen gibi rakiplerin takibinden kurtulmak için bu iç saha maçından mutlak 3 galibiyetle ayrılmaları gerekiyor. Hoffenheim'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken hücum hattı, Mainz savunmasını aşmak için en büyük koz olacak. Konuk ekip Mainz ise 30 puanla 11. sırada, küme düşme hattıyla arasına güvenli bir mesafe koymuş görünüyor. İşte mücadelenin tüm detayları:

Hoffenheim-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 28. haftasındaki bu randevu 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Hoffenheim-Mainz 05 MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Mücadele, Sinsheim'daki 30 bin kapasiteli PreZero Arena'da sahne alacak.

Hoffenheim-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Mainz 05 maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41