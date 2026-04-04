Hoffenheim-Mainz 05 CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Avrupa hedefindeki Hoffenheim, kendi sahasında disiplinli oyunuyla bilinen Mainz 05'i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, ligde 5. sırada bulunarak gelecek sezon Avrupa arenasında yer almak için dev bir adım atmış durumda; ancak Leipzig ve Leverkusen gibi rakiplerin takibinden kurtulmak için bu iç saha maçından mutlak 3 galibiyetle ayrılmaları gerekiyor. Hoffenheim'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken hücum hattı, Mainz savunmasını aşmak için en büyük koz olacak. Konuk ekip Mainz ise 30 puanla 11. sırada, küme düşme hattıyla arasına güvenli bir mesafe koymuş görünüyor. İşte mücadelenin tüm detayları:

Hoffenheim-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 28. haftasındaki bu randevu 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Hoffenheim-Mainz 05 MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Mücadele, Sinsheim'daki 30 bin kapasiteli PreZero Arena'da sahne alacak.

Hoffenheim-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Mainz 05 maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.