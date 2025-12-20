Leipzig-Bayer Leverkusen maç yayını: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Leipzig-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. İlk 4'te dengeleri değiştirebilecek mücadelede, son maçında Union Berlin'e 3-1 mağlup olan Ole Werner'in ekibi, sezon başından bu yana aldığı mağlubiyet sayısını 3'e çıkardı. Dişli rakibine karşı evinde galibiyet alarak taraftarının gönlünü almak isteyen ev sahibine karşı Leverkusen ise ilk 3 yolunda hata yapmamakta kararlı. İşte Leipzig-Bayer Leverkusen maçının tüm detayları...

Leipzig-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leipzig-Bayer Leverkusen maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 20.30'da başlayacak. Benjamin Brand'ın düdüğüyle start alacak Leipzig Stadium'daki karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leipzig-Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Maksimovic, Harder, Gomis

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tape; Arthur, Fernandez, Tillman, Belocian; Hofmann, Terrier; Kofane