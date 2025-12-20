CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Leipzig-Bayer Leverkusen maç yayını: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Bundesliga’da 15. hafta, futbolseverlerin nefesini kesecek bir 'ilk 4' kapışmasına sahne oluyor. 15. haftaya 29 puanla 2. sırada başlayan RB Leipzig, kendi evinde hata yapmak istemiyor. Ancak rakibi, şampiyonluk yarışından kopmaya hiç niyeti olmayan, 26 puanla 4. sırada pusuya yatan Bayer Leverkusen. Leipzig galip gelip 2. sıradaki yerini korumak ve Bayern Münih takibini sürdürmek; Leverkusen ise aradaki puan farkını kapatıp zirve yarışını yeniden karıştırmak peşinde. Peki Leipzig-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 08:17
Leipzig-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. İlk 4'te dengeleri değiştirebilecek mücadelede, son maçında Union Berlin'e 3-1 mağlup olan Ole Werner'in ekibi, sezon başından bu yana aldığı mağlubiyet sayısını 3'e çıkardı. Dişli rakibine karşı evinde galibiyet alarak taraftarının gönlünü almak isteyen ev sahibine karşı Leverkusen ise ilk 3 yolunda hata yapmamakta kararlı. İşte Leipzig-Bayer Leverkusen maçının tüm detayları...

Leipzig-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leipzig-Bayer Leverkusen maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 20.30'da başlayacak. Benjamin Brand'ın düdüğüyle start alacak Leipzig Stadium'daki karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leipzig-Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Maksimovic, Harder, Gomis

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tape; Arthur, Fernandez, Tillman, Belocian; Hofmann, Terrier; Kofane

