Canlı izle: Köln-Union Berlin maçı öncesi son gelişmeler ve 11'ler!

Köln-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'nın en üst ligi Bundesliga'nın 15. haftasında Köln, evide Union Berlin'i konuk ediyor. Son 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 3 puana hasret kalan ev sahibi takım, kötü gidişata taraftarı önünde son vererek ilk 10'da ki yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Union Berlin ise 18 puanla demirlediği 8. sırada yeni bir galibiyetin peşinde. İşte Köln-Union Berlin maçının detayları...

Köln-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN?

Köln-Union Berlin maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Köln-Union Berlin MAÇI SAAT KAÇTA?

Cologne Stadium'daki Köln-Union Berlin mücadelesi, TSİ 17.30'da, Christian Dingert'in düdüğüyle start alacak.

Köln-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 15. haftasında oynanacak Köln-Union Berlin maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Köln-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Martel, Van den Berg; Thielmann, Huseinbasic, Krauss, Kaminski; Waldschmidt, Bulter, El Mala

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Burke, Ansah