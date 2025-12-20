CANLI SKOR ANA SAYFA
Augsburg-Werder Bremen maçı: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg-Werder Bremen maçı: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga’da alt sıraların dengesini değiştirecek kritik bir 90 dakika başlıyor. 13 puanla 15. sırada, ateş hattının hemen kıyısında yer alan Augsburg, kendi sahasında kazanarak derin bir nefes almak istiyor. Rakip ise 16 puanla 12. sırada yer alan ve bu deplasmandan çıkaracağı puanlarla orta sıralara doğru tırmanışa geçmeyi hedefleyen Werder Bremen. Maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak edilirken Augsburg-Werder Bremen maçının tüm detaylarını haberimizde derledik.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 08:17
Augsburg-Werder Bremen maçı: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Augsburg, Bundesliga'nın 15. haftasında düşme hattı sınırından kurtulmak için çıkacağı karşılaşmada, Werder Bremen'i ağırlıyor. İlk 14 haftada yalnızca 5 galibiyete imza atan ev sahibi takım, orta sıralardaki rakibini alt ederek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmanın umuduyla sahaya çıkacak. Werder Bremen ise 4 maçlık galibiyet hasretini Augsburg'un evinde dindirmek istiyor. İki takım için de alınacak 3 puan hayati öneme sahipken heyecan dolu karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

AUGSBURG-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Augsburg-Werder Bremen maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 17.30'da başlayacak. Tobias Welz düdüğüyle start alacak Augsburg Arena'daki karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AUGSBURG-WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Stark, Schmidt; Stage, Lynen; Puertas, Schmid, Njinmah; Grull

