Augsburg-Werder Bremen maçı: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Augsburg, Bundesliga'nın 15. haftasında düşme hattı sınırından kurtulmak için çıkacağı karşılaşmada, Werder Bremen'i ağırlıyor. İlk 14 haftada yalnızca 5 galibiyete imza atan ev sahibi takım, orta sıralardaki rakibini alt ederek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmanın umuduyla sahaya çıkacak. Werder Bremen ise 4 maçlık galibiyet hasretini Augsburg'un evinde dindirmek istiyor. İki takım için de alınacak 3 puan hayati öneme sahipken heyecan dolu karşılaşmanın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

AUGSBURG-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Augsburg-Werder Bremen maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, saat 17.30'da başlayacak. Tobias Welz düdüğüyle start alacak Augsburg Arena'daki karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AUGSBURG-WERDER BREMEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Stark, Schmidt; Stage, Lynen; Puertas, Schmid, Njinmah; Grull