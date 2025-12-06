Wolfsburg-Union Berlin maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg, Wolkswagen Arena'da Union Berlin'i ağırlıyor. Bu sezon elde ettiği 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puana ulaşan Paul Simonis'in ekibi, küme düşme hattının hemen üzerindeki konumunu yukarı taşımayı planlıyor. Union Berlin ise 15 puanla yerleştiği 11. sıradan yukarı tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini, geçen hafta aldığı Heidenheim mağlubiyeti ile sonlandırmıştı. Peki Wolfsburg-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Union Berlin maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Wolkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-Union Berlin maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.