Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg-Union Berlin maçı hakkında: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg, Union Berlin'i konuk edecek. İlk 12 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada bulunan ev sahibi ekip, küme hattı sınırından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Union Berlin ise 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Son maçında Heidenheim karşısında aldığı mağlubiyetle hayal kırıklığına uğrayan konuk ekip, 3. deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak. Wolfsburg-Union Berlin maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:02
Wolfsburg-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg, Wolkswagen Arena'da Union Berlin'i ağırlıyor. Bu sezon elde ettiği 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puana ulaşan Paul Simonis'in ekibi, küme düşme hattının hemen üzerindeki konumunu yukarı taşımayı planlıyor. Union Berlin ise 15 puanla yerleştiği 11. sıradan yukarı tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini, geçen hafta aldığı Heidenheim mağlubiyeti ile sonlandırmıştı. Peki Wolfsburg-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Union Berlin maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Wolkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-Union Berlin maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

