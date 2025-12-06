CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Augsburg-Bayer Leverkusen izle | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Augsburg-Bayer Leverkusen izle | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Augsburg, evinde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Bu sezon ligde topladığı 10 puanla 14. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, farklı Hoffenheim yenilgisinin ardından taraftara kendisini affettirmek için sahada sürpriz arayacak. Bayer Leverkusen ise gösterdiği başarılı performansla 23 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Zirvenin en yakın takipçisi olmak isteyen Kasper Hjulmand'ın ekibi, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Augsburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Augsburg-Bayer Leverkusen izle | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Augsburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Augsburg, Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Taraftarı önünde Hamburg'u alt etmesinin ardından Hoffenheim deplasmanından ağır bir yenilgiyle dönen Sandro Wagner'in öğrencileri, ligin 4.'süne karşı sürpriz arayacak. Puan tablosunda ikinciliğe tırmanmak isteyen konuk ekip ise Dortmund yenilgisini unutturmak istiyor. İşte Augsburg-Bayer Leverkusen maçı detayları...

AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-Bayer Leverkusen maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Augsburg Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg-Bayer Leverkusen maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan penaltı isyanı!
F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! 00:53
UEFA'dan Duran'a şok ceza! UEFA'dan Duran'a şok ceza! 00:53
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 00:53