Augsburg-Bayer Leverkusen izle | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Augsburg, Bundesliga'nın 13. haftasında Augsburg Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Taraftarı önünde Hamburg'u alt etmesinin ardından Hoffenheim deplasmanından ağır bir yenilgiyle dönen Sandro Wagner'in öğrencileri, ligin 4.'süne karşı sürpriz arayacak. Puan tablosunda ikinciliğe tırmanmak isteyen konuk ekip ise Dortmund yenilgisini unutturmak istiyor. İşte Augsburg-Bayer Leverkusen maçı detayları...

AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-Bayer Leverkusen maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Augsburg Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg-Bayer Leverkusen maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.