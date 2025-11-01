CANLI SKOR ANA SAYFA
Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da kritik bir mücadele, Mainz 05 ile Werder Bremen arasında oynanacak. Ligde 16. sırada yer alan Mainz, son dört maçını kaybetmiş durumda ve toplamda son yedi maçının beşini kaybederek formda bir düşüş yaşıyor. DFB-Pokal’da Stuttgart’a 2-0 yenilen Mainz, Bundesliga’da da Stuttgart’a karşı 2-1 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Teknik direktör Bo Henriksen, savunmada kaleci ve takımının gol yemesi konusundaki sorunlardan dolayı endişeli. Peki, Mainz 05 - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar!

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:47
Mainz 05 - Werder Bremen maçı CANLI izle! Mainz 05 - Werder Bremen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Mainz, son dönemde formda düşüş yaşıyor. Bundesliga'da oynadığı son dört maçı kaybeden ve toplamda son yedi maçın beşinde mağlup olan ekip, hafta içinde DFB-Pokal'da Stuttgart'a 2-0 yenildi. Son lig yenilgisi ise Stuttgart karşısında 2-1 oldu. Teknik direktör Bo Henriksen, savunma ve kaleye gelen şutlar konusunda çözüm arıyor. Ev sahibi, özellikle evindeki 7 maçın 5'inde yenilgi alarak alt sıralardaki baskıyı hissetti. Konuk ekip Werder Bremen ise 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Son dönemde üst üste alınan puanlar Bremen'i alt sıralardan uzaklaştırabilir ve hafta sonunda daha üst sıralara taşıyabilir. Bu mücadele, Bundesliga'da hem alt sıralar hem de orta sıralar için kritik önem taşıyor. Peki, Mainz 05 - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Mainz 05 - Werder Bremen maçı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Mainz 05-Werder Bremen maçını takip etmek için tıklayınız.

MAINZ 05 - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN?

Mainz 05, Cumartesi günü Mewa Arena'da Werder Bremen'i ağırlayacak.

MAINZ 05 - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mainz 05-Werder Bremen karşılaşması saat 16:30 (TSİ)'da başlayacak.

MAINZ 05 - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, S SPORT PLUS ekranlarından canlı izlenebilecek.

MAINZ 05 – WERDER BREMEN MAÇ ÖN İZLEMESİ | BUNDESLIGA

Almanya Bundesliga'da hafta sonunun dikkat çeken mücadelelerinden biri, Mainz 05 ile Werder Bremen arasında oynanacak. Ev sahibi Mainz, ligde son dönemde yaşadığı form düşüklüğünü sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Mainz 05, ligdeki son dört maçını kaybetmiş durumda ve tüm kulvarlardaki son yedi maçının beşinde mağlup oldu. Hafta ortasında DFB-Pokal'da Stuttgart'a 2-0 yenilmeleri, kötü seriyi sürdürmelerine neden oldu. Bundesliga'daki son yenilgileri ise 26 Ekim'de Stuttgart karşısında 2-1'lik skorla geldi. Bu maçta ev sahibi ekip kaleye yalnızca bir şut çekebilmiş ve gol pozisyonu üretmekte zorlanmıştı.

Teknik direktör Bo Henriksen, takımının 22 Şubat'tan bu yana üst ligde oynadığı 19 maçta kalesini gole kapatamamasından dolayı endişeli. Savunmadaki sorunlar özellikle son haftalarda belirginleşti; son beş maçta kalesinde 12 gol yiyen Mainz, bu süreçte sadece 4 gol atabildi. 18 Ekim'de Bayer Leverkusen'e 4-3 yenilmeleri, hem hücum hem savunmadaki dengesizlikleri gözler önüne serdi.

Ev sahibi, 2025-26 sezonunda evinde oynadığı 7 maçın 5'inde mağlup olurken, yalnızca 2 galibiyetini Konferans Ligi maçlarında aldı. Bu durum, Mainz'ın kendi sahasında istikrar yakalama ihtiyacını artırıyor.

Werder Bremen ise ligde formunu toparlamış durumda. 24 Ekim'de Union Berlin'i 1-0 yenerek son üç maçta ikinci kez 1-0'lık skorla galip geldi. Sezonun ilk altı maçında dört mağlubiyet ve bir galibiyet alan Bremen, son üç maçında yenilgi yüzü görmedi.

Teknik direktör Horst Steffen'in ekibi, bu sezon ligde en az gol atan takımlardan biri (12 gol) olmasına rağmen, savunmada da sıkıntı yaşıyor; ilk 14 haftada kalesinde 16 gol gördü. Bremen, Mainz'a karşı 2024-25 sezonunda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak ev sahibine karşı galibiyet serisini 4 maça, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış durumda.

Bu sezon deplasman performansı açısından Werder Bremen dalgalı bir grafik çiziyor. Beş deplasman maçından üçünü kaybettiler, birinde berabere kaldılar ve tek galibiyetlerini 14 Eylül'de son sıradaki Borussia Mönchengladbach'a karşı elde ettiler. Bu mücadele, hem alt sıralar hem de ligdeki puan dengeleri açısından büyük önem taşıyor. Mainz kendi sahasında toparlanmaya çalışırken, Werder Bremen deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

MAINZ 05 – WERDER BREMEN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

