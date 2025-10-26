CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen-Freiburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Freiburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen ile Freiburg karşı karşıya gelecek. İlk 7 hafta sonunda 14 puan toplayan ev sahibi ekip, kritik maçta puanını 17'ye çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Freiburg ise 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Bayer Leverkusen-Freiburg maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bayer Leverkusen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 14:02
Bayer Leverkusen-Freiburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında ev sahibi Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Leverkusen, 7 hafta sonunda topladığı 14 puanı kritik maçta 17'ye çıkarmayı ve zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Freiburg ise deplasmanda sahaya çıkarak, son 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hatalardan uzak bir oyun planlayan Freiburg, Leverkusen karşısında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Freiburg maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

