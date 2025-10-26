Bayer Leverkusen-Freiburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında ev sahibi Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Leverkusen, 7 hafta sonunda topladığı 14 puanı kritik maçta 17'ye çıkarmayı ve zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Freiburg ise deplasmanda sahaya çıkarak, son 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hatalardan uzak bir oyun planlayan Freiburg, Leverkusen karşısında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Freiburg maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.