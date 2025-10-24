CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Union Berlin canlı yayın | Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Union Berlin canlı yayın | Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da kızışan zirve yarışı, 8. haftada Werder Bremen - Union Berlin maçı ile devam ediyor. Ligde 10 puan toplayarak 9. sıraya yerleşen ev sahibi takım, yeni sezondaki 3. galibiyeti için sahaya çıkacak. 8 puanlı Werder Bremen ise son 2 karşılaşmada yarattığı galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Werder Bremen - Union Berlin canlı yayın | Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Werder Bremen, Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin'i konuk ediyor. Weser Stadion'da oynanacak mücadelede, ligde şimdiye dek 2 galibiyeti bulunan ev sahibi takım 11 puana yükselmek isterken Union Berlin ise galibiyet serisini 3'e çıkarmayı planlıyor. Peki Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen - Union Berlin maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Maçı Daniel Schlage yönetecek.

Werder Bremen - Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Weser - Stadion'da oynanacak Werder Bremen - Union Berlin maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Werder Bremen - Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen, Puertas; Grull, Schmid, Mbangula

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Skarke, Ilic, Ansah

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CANLI | Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıklıyor!
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..."
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 15:11
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 14:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 14:42
Adem Asil dünya ikincisi Adem Asil dünya ikincisi 14:32
Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 14:30
Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler 14:18
Daha Eski
Milan - Pisa maçı detayları! Milan - Pisa maçı detayları! 13:51
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 13:48
Real Sociedad - Sevilla maçı detayları Real Sociedad - Sevilla maçı detayları 13:29
Panathinaikos'ta Benitez dönemi Panathinaikos'ta Benitez dönemi 13:23
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 12:45
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 12:37