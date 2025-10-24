Werder Bremen - Union Berlin canlı yayın | Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Werder Bremen - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Werder Bremen, Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin'i konuk ediyor. Weser Stadion'da oynanacak mücadelede, ligde şimdiye dek 2 galibiyeti bulunan ev sahibi takım 11 puana yükselmek isterken Union Berlin ise galibiyet serisini 3'e çıkarmayı planlıyor. Peki Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen - Union Berlin maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Maçı Daniel Schlage yönetecek.

Werder Bremen - Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Weser - Stadion'da oynanacak Werder Bremen - Union Berlin maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Werder Bremen - Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen, Puertas; Grull, Schmid, Mbangula

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Skarke, Ilic, Ansah