CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi sona erdi!

Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi sona erdi!

Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 13:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi sona erdi!

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de, 2 ay önce takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

Reklam
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi!
DİĞER
İsmail Kartal – Fenerbahçe görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Yönetimle ne konuştu?
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Çakar'dan Mou'ya olay sözler!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! 13:15
Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! 13:01
Edon Zhegrova Juventus’ta Edon Zhegrova Juventus’ta 12:25
Beşiktaş’ın Sancho hayaline engel! Beşiktaş’ın Sancho hayaline engel! 12:16
Ziraat Türkiye Kupası başlıyor Ziraat Türkiye Kupası başlıyor 11:53
Hatayspor ayrılığı açıkladı! Hatayspor ayrılığı açıkladı! 11:39
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 11:35
Çakar'dan Mou'ya olay sözler! Çakar'dan Mou'ya olay sözler! 11:27
Efe Akman FC Andorra’da Efe Akman FC Andorra’da 11:24
Kaleci transferinde son durum ne? Kaleci transferinde son durum ne? 11:19
G.Saray'a Donnarumma şoku! Transferi duyuruldu G.Saray'a Donnarumma şoku! Transferi duyuruldu 11:13
Göztepe'den çifte hamle Göztepe'den çifte hamle 11:08