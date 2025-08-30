Can Uzun golünü attı! Frankfurt deplasmanda farklı kazandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun, Bundesliga'nın 2. haftasında da gol atarken, Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, yaşadığı sakatlığın ardından 452 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Milli futbolcular Can Uzun ile Ozan Kabak'ın rakip olduğu mücadelede Frankfurt 3 puana 3 golle ulaştı. Müsabakaya 11'de başlayan Can Uzun, 51. dakikada fileleri havalandırdı. Can, maçın 63. dakikasında yerini Nathaniel Brown'a bıraktı. Frankfurt 2 haftada 6 puana ulaşırken, 19 yaşındaki futbolcu 2 haftada 4 gollük katkı sağladı.

Hoffenheim karşısında takımın diğer golleri Ritsu Doan'dan geldi. Ev sahibi 90. dakikada Grischa Prömel ile tek golü buldu.

Öte yandan bir diğer milli oyuncu Ozan Kabak ise 452 gün sonra resmi bir maçın kadrosuna dahil edildi. A Milli Futbol Takımı'nın 4 Haziran 2024'te İtalya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ozan Kabak'ın daha sonra yapılan muayenesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süren tedavisi nedeniyle 2024-2025 sezonunda maça çıkamayan Ozan, yeni sezon itibarıyla futbola döndü.