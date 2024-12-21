Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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