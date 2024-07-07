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Bayern Münih Michael Olise transferini açıkladı

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Michael Olise'yi kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 22:26
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Bayern Münih Michael Olise transferini açıkladı

Bundesliga devi Bayern Münih'ten flaş bir transfer hamlesi geldi.

Alman ekibi, Premier Lig'de Crystal Palace formasını terleten Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Olise'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih, 5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcu için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Arsenal, Chelsea ve Manchester City altyapılarında da forma giyen Michael Olise, son üç sezondur Crystal Palace formasını terletiyordu. Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 19 maçta 10 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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