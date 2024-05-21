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Sacha Boey kararını verdi! Bayern Münih'ten ayrılacak mı?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı sergileyemedi. Kadroya girmekte zorlanan genç oyuncunun takımdan ayrılmayı düşünmediği ve yeni sezona odaklandığı ifade edildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 15:21
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Sacha Boey kararını verdi! Bayern Münih'ten ayrılacak mı?

Bayern Münih'in ara transfer döneminde 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey, Alman devinde kadroya girmekte zorlansa da ayrılmak niyetinde değil.

Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern'e transferinden kısa bir süre sonra sakatlanan ve yakın zamanda sağlığına kavuşan Boey, artık tamamen yeni sezonda yüzde 100 formda kalmaya odaklanmış durumda.

Haberde Alman kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bekin, Bayern'den ayrılmak istemediği ve kendini kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi. Boey, transferinin ardından ilk iki maçta görev yapmış ancak sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 maçın ikisinde teknik heyet kararıyla, birinde ise özel izinli olduğu için kadroya alınmamıştı. Bayern Münih'te 2 maçta forma giyen Sacha Boey, 109 dakika süre alabildi.

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