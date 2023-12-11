Haberler Almanya Bundesliga Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Köln ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Köln - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31
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Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Mainz 05 maçı 10 Aralık Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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