Haberler Almanya Bundesliga Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Leipzig ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Heidenheim maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kardeşlerim'de Ömer'in başı belaya giriyor!
KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! 4 bomba birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman?
Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMINDA YENİ HESAP | Kalem kalem yazdık! İşte 2024 memur zammı...
EMEKLİYE 'REFAH PAYI' HESAPLAMASI | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET GERİ SAYIMI | İşte ilk toplantıda konuşulacak rakamlar
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:43
Avcı o golcüyü istedi! Avcı o golcüyü istedi! 09:42
MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:41
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:11
Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman? Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman? 09:16
Kartal'ın yerine iki aday! Bomba iddia Kartal'ın yerine iki aday! Bomba iddia 09:18
Daha Eski
Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep maçı ne zaman? 09:33
Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman? 09:38
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yerine gelecek isim F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte yerine gelecek isim 09:41
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 00:46
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:49
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51