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Borussia Dortmund 5-2 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Borussia Dortmund ile Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 5-2 kazanan ev sahibi Dortmund 3 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında lider Bayern Münih'i takibi sürdürdü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Malen, Bellingham, Haller (2) ve Reyna kaydetti. Gladbach'ın golleri Bensebaini ve Stindl'den geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:40
Borussia Dortmund 5-2 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede hakem Daniel Schlager düdük çaldı.

Karşılaşmayı 5-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Malen, Bellingham, Haller (2) ve Reyna kaydetti. Gladbach'ın golleri Bensebaini ve Stindl'den geldi.

Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Dortmund puanını 67'ye yükseltti. Gladbach ise 39 puanda kaldı.

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