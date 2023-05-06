Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Augsburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:24
Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Union Berlin maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg
Koubek; Veiga, Uduokhai, Gouweleeuw, Pedersen; Vargas, Rexhbecaj, Engels, Maier; Demirovic, Beljo

Union Berlin
Ronnow; Doekhi, Knoche, Jaeckel; Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon; Siebatcheu, Becker

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