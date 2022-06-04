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Borussia Mönchengladbach teknik direktörlüğü Daniel Farke'yi getirdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach’da teknik direktörlük görevine Daniel Farke’nin getirildiği duyuruldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:16
Borussia Mönchengladbach teknik direktörlüğü Daniel Farke'yi getirdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Farke'nin 2025'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Farke 2015-2017 yıllarında Borussia Dortmund'un ikinci takımını çalıştırdıktan sonra 2017-2021 yıllarında İngiltere'de Norvich City'de görev yaptı. 2022'in başında Rusya'da Krasnodar kulübüyle 2 yıllık anlaşma imzalayan Farke, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı mart ayında Krasnodar ile sözleşmesini feshetti.

Borussia Mönchengladbach geçen sezonu 10. sırada tamamlanmasının ardından teknik direktör Adi Hütter'in görevine son verilmişti.


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