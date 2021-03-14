Haberler Almanya Bundesliga Leipzig Eintracht Frankfurt 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında  sahasında 'u konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 20:28
Leipzig Eintracht Frankfurt 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'nın 25. haftasında 'da 'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Leipzig, 46. dakikada 'le 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 61. dakikada 'yla cevap verdi ve 1-1 eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Leipzig, 54 puanla lider 'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt ise 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

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