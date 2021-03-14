Leipzig Eintracht Frankfurt 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Red Bull Arena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Leipzig, 46. dakikada Emil Forsberg'le 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 61. dakikada Daichi Kamada'yla cevap verdi ve 1-1 eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Leipzig, 54 puanla lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt ise 44 puanla 4. sırada bulunuyor.