RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında RB Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Union Berlin maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Willi Orban, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Angelino, Dani Olmo, Emil Forsberg, Alexander Sorloth

Union Berlin: Andreas Luthe, Marvin Friedrich, Robin Knoche, Florian Hubner, Grischa Promel, Christopher Trimmel, Christopher Lenz, Robert Andrich, Marcus Ingvartsen, Marius Bulter, Taiwo Awoniyi