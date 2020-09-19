Borussia Dortmund 3-0 Mönchengladbach | ÖZET

Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka Dortmund'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Borussia Dortmund, evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Sarı siyahlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Dortmund'un golleri Reyna 35' ve Haaland'dan (54', 77') geldi.
Bu sonuçla Dortmund, lige 3. sırada kendine yer buldu. Mönchengladbach ise 17. sırada kaldı.
Borussia Dortmund, gelecek hafta evinde Augsburg'u konuk edecek. Mönchengladbach ise Union Berlin'i ağırlayacak.