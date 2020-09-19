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3-0 Mönchengladbach | ÖZET

'nın açılış haftasında , evinde Mönchengladbach'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, evinde 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:01 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:10
Borussia Dortmund 3-0 Mönchengladbach | ÖZET

ve , 'nın açılış haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka Dortmund'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Borussia Dortmund, evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Sarı siyahlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Dortmund'un golleri Reyna 35' ve Haaland'dan (54', 77') geldi.

Bu sonuçla Dortmund, lige 3. sırada kendine yer buldu. Mönchengladbach ise 17. sırada kaldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta evinde Augsburg'u konuk edecek. Mönchengladbach ise Union Berlin'i ağırlayacak.

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