Ozan’a kanca
İngiliz basını, Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’ın genç stoperi istediğini yazdı. “Ozan takımın savunma sıkıntısına ilaç olur” denildi.
G.Saray'dan Stuttgart'a giden, daha sonra Schalke'ye geçip yeni bir sayfa açan Ozan Kabak, Avrupa'da gözde isimlerden biri haline geldi. İngiliz basını, ünlü teknik adam Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgi duyduğunu ancak; henüz resmi bir adım atılmadığını yazdı. Düzenli forma giyebilmek için B.Münih'e gitmeyi reddeden Ozan'ın savunma problemleri yaşayan Tottenham'a ilaç olabileceği belirtildi.
ADA'YI İSTİYORDU
Haberlerde "Türk oyuncu, kariyer basamağını sağlam çıkmak için yeni bir fırsat yakaladı. Yakında flaş gelişmeler yaşanabilir" yorumu yapıldı. Schalke 04 ile sözleşmesi devam eden Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek isteyen kulübün 45 milyon Euro ödemek zorunda olduğu belirtiliyor. Bu arada 20 yaşındaki stoper oyuncusu da futbol kariyerinde bir gün Premier Lig'de forma giymek gibi bir hayali olduğunu açıklamıştı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan’a kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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