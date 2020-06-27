Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da hedefi kalmayan iki ekibin mücadelesinde Eintracht Frankfurt, evinde Paderborn'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi, küme düşmeyi daha önce garantileyen rakibi karşısında Rode, Andre Silva ve Bas Dost'un goleriyle galibiyete uzanıp ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Eintracht Frankfurt, bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi Frankfurt 3-2'lik skorla galip tamamladı.
Maça hızlı başlayan Frankfurt, 9'da Rode, 32'de Andre Silva ve 52'de Bas Dost'un golleriyle 3-0'ı yakaladı.
Pes etmeyen konuk ekip 55'te Drager ve 75'te Michel'in golleriyle farkı bire indirse de geri kalan bölümde başka gol madı ve Frankfurt sahadan 3 puanla ayrıldı.
Frankfurt bu sonuçla ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı. Bundesliga'ya veda eden son sıradaki Paderborn ise 20 puanda kaldı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:28
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