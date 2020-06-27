Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Eintracht Frankfurt, bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi Frankfurt 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Maça hızlı başlayan Frankfurt, 9'da Rode, 32'de Andre Silva ve 52'de Bas Dost'un golleriyle 3-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen konuk ekip 55'te Drager ve 75'te Michel'in golleriyle farkı bire indirse de geri kalan bölümde başka gol madı ve Frankfurt sahadan 3 puanla ayrıldı.

Frankfurt bu sonuçla ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı. Bundesliga'ya veda eden son sıradaki Paderborn ise 20 puanda kaldı.