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27 Haziran 2020, Cumartesi
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3-2 | MAÇ SONUCU

Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn | MAÇ SONUCU

'da hedefi kalmayan iki ekibin mücadelesinde , evinde 'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi, küme düşmeyi daha önce garantileyen rakibi karşısında Rode, ve 'un goleriyle galibiyete uzanıp ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı.

'nın 34. ve son haftasında , bir alt lige düşmeyi garantileyen 'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi Frankfurt 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Maça hızlı başlayan Frankfurt, 9'da Rode, 32'de ve 52'de 'un golleriyle 3-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen konuk ekip 55'te Drager ve 75'te Michel'in golleriyle farkı bire indirse de geri kalan bölümde başka gol madı ve Frankfurt sahadan 3 puanla ayrıldı.

Frankfurt bu sonuçla ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı. Bundesliga'ya veda eden son sıradaki Paderborn ise 20 puanda kaldı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:28
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