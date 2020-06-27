Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Bayer Leverkusen, 34. haftada konuk ettiği sahasında Mainz 05'i Volland'ın golüyle 1-0 mağlup etmesine rağmen hedefine ulaşamadı. Leverkusen, Mönchengladbach'ın Hertha Berlin'i yenmesiyle ligi 5. sırada tamamladı ve Devler Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Şampiyonlar Ligi için yarışan Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i konuk etti. Leverkusen kritik karşılaşmayı Volland'ın golüyle 1-0 kazanmasına rapmen, Mönchengladbach'ın Hertha Berlin'i yenmesiyle Devler Ligi hedefine ulaşamadı.
Ev sahibi ekip sezonu 63 puanla 5. sırada tamamlarken, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Mainz ise sezonu 37 puanla 13. sırada noktaladı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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