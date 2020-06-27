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27 Haziran 2020, Cumartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

'da sezonu ilk 4'te tamamlayıp 'ne katılma mücadelesi veren , 34. haftada konuk ettiği sahasında 'i Volland'ın golüyle 1-0 mağlup etmesine rağmen hedefine ulaşamadı. Leverkusen, Mönchengladbach'ın 'i yenmesiyle ligi 5. sırada tamamladı ve Devler Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.

'nın 34. haftasında için yarışan , sahasında 'i konuk etti. Leverkusen kritik karşılaşmayı Volland'ın golüyle 1-0 kazanmasına rapmen, Mönchengladbach'ın 'i yenmesiyle Devler Ligi hedefine ulaşamadı.

Ev sahibi ekip sezonu 63 puanla 5. sırada tamamlarken, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Mainz ise sezonu 37 puanla 13. sırada noktaladı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:27
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