Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi'nde!

Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

'nın 34. haftasında B. Mönchengladbach ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 ile geçerek, ligi 65 puanla 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

'da ligin son maçları bugün oynandı. Bu maçlardan olan Mönchengladbach-Hertha Berlin mücadelesinde de kazanan ev sahibi ekip Mönchengladbach oldu.

Karşılaşma 2-1 M'Gladbach üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekibin golleri Hoffman ve Embolo'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise uzatma dakikalarında Ibisevic kaydetti. Bu sonuçla Mönchengladbach ligi 65 puanla tamamlarken Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Konuk ekip Hertha Berlin 41 puanla 10. sırada lige nokta koydu.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA