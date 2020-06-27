Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da ligin son maçları bugün oynandı. Bu maçlardan olan Mönchengladbach-Hertha Berlin mücadelesinde de kazanan ev sahibi ekip Mönchengladbach oldu.

Karşılaşma 2-1 M'Gladbach üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekibin golleri Hoffman ve Embolo'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise uzatma dakikalarında Ibisevic kaydetti. Bu sonuçla Mönchengladbach ligi 65 puanla tamamlarken Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Konuk ekip Hertha Berlin 41 puanla 10. sırada lige nokta koydu.