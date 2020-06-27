Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında B. Mönchengladbach ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 ile geçerek, ligi 65 puanla 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Almanya Bundesliga'da ligin son maçları bugün oynandı. Bu maçlardan olan Mönchengladbach-Hertha Berlin mücadelesinde de kazanan ev sahibi ekip Mönchengladbach oldu.
Karşılaşma 2-1 M'Gladbach üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekibin golleri Hoffman ve Embolo'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise uzatma dakikalarında Ibisevic kaydetti. Bu sonuçla Mönchengladbach ligi 65 puanla tamamlarken Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Konuk ekip Hertha Berlin 41 puanla 10. sırada lige nokta koydu.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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