Bundesliga'da yılın futbolcusu Robert Lewandowski! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga'da yılın futbolcusu Lewandowski!

Bundesliga'da yılın futbolcusu !

Bundesliga'da yılın futbolcusu Robert Lewandowski!

formasıyla bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 33 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan , Bundesliga'da sezonun futbolcusu seçildi.

'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla takımı 'in üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan , Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Polonyalı yıldız, bu sezon Bundesliga'da 30 karşılaşmaya çıkarken 33 gol attı ve 4 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, ortalama 81 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Lewandowski ayrıca bu sezon 41 resmi maçta 48 gol atarak kariyerinin en iyi sezonuna imza atmıştı.

  1. 26.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bundesliga'da yılın futbolcusu Robert Lewandowski! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA