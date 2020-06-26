Bundesliga'da yılın futbolcusu Robert Lewandowski!

Almanya Bundesliga'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla takımı Bayern Münih'in üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Robert Lewandowski, Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Polonyalı yıldız, bu sezon Bundesliga'da 30 karşılaşmaya çıkarken 33 gol attı ve 4 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, ortalama 81 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Lewandowski ayrıca bu sezon 41 resmi maçta 48 gol atarak kariyerinin en iyi sezonuna imza atmıştı.