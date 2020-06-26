Bundesliga'da yılın futbolcusu Robert Lewandowski!
Bayern Münih formasıyla bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 33 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Robert Lewandowski, Bundesliga'da sezonun futbolcusu seçildi.
Almanya Bundesliga'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla takımı Bayern Münih'in üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Robert Lewandowski, Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.
Polonyalı yıldız, bu sezon Bundesliga'da 30 karşılaşmaya çıkarken 33 gol attı ve 4 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, ortalama 81 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.
Lewandowski ayrıca bu sezon 41 resmi maçta 48 gol atarak kariyerinin en iyi sezonuna imza atmıştı.
- 26.06.2020
- Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Hüseyin Çimşir'in Ankaragücü 11'i
- Mert Hakan Yandaş transferinin altında yatan Emre Belözoğlu gerçeği! Aylar önce...
- Galatasaray'da Ryan Babel ve transfer müjdesi! Teklif...
- Son dakika transfer haberleri: Menajerinden resmi açıklama! Hasan Ali Kaldırım...
- Tahir Karapınar'dan karar! İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga'da yılın futbolcusu Robert Lewandowski! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.