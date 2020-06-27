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27 Haziran 2020, Cumartesi
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1-2 RB | MAÇ SONUCU

Augsburg 1-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

'nın 34. haftasında sahasında RB 'i konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu galibiyetle noktaladı.

'da heyecan son hafta maçları ile sona erdi. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etttiği Almanya Bundeliga'nın 34. haftasında , deplasmanında 2-1 galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Timo Werner atarken, Augsburg'un tek golü Vargas'tan geldi.

Bu sonuçla RB Leipzig sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Augsburg ise 15. sırada sezonu bitirdi.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:37
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