Bundesliga'nın 34. haftasında Augsburg sahasında RB Leipzig'i konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrılarak sezonu galibiyetle noktaladı.
Bundesliga'da heyecan son hafta maçları ile sona erdi. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etttiği Almanya Bundeliga'nın 34. haftasında Leipzig, Augsburg deplasmanında 2-1 galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Timo Werner atarken, Augsburg'un tek golü Vargas'tan geldi.
Bu sonuçla RB Leipzig sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Augsburg ise 15. sırada sezonu bitirdi.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Augsburg 1-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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