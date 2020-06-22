Haaland'dan şok Bayern sözleri! "Nefret ediyorum"
Borussia Dortmund'un yıldız ismi Erling Haaland, Bundesliga'da üst üste 8. şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih hakkında ilginç sözler sarf etti. "Bayern'in şampiyonluüu iğrenç hissettiriyor" diyen Norveçli golcü, "Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in üst üste 8. kez şampiyon olması, Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kızdırdı.
Bayern'in şampiyonluğu ile ilgili ilginç ifadeler kullanan Norveçli golcü, "Açık konuşacağım, Bayern Münih'in şampiyon olması iğrenç hissettiriyor. Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok. 2. sırayı alabildik, Bayern Münih'e olabildiğince yaklaşmaya çalıştık ancak başaramadık" dedi.
20 yaşındaki futbolcu, bu sezon RB Salzburg ve Dortmund formalarıyla çıktığı 39 resmi maçta 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 19:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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