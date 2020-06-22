Haaland'dan şok Bayern sözleri! "Nefret ediyorum"

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in üst üste 8. kez şampiyon olması, Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kızdırdı.

Bayern'in şampiyonluğu ile ilgili ilginç ifadeler kullanan Norveçli golcü, "Açık konuşacağım, Bayern Münih'in şampiyon olması iğrenç hissettiriyor. Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok. 2. sırayı alabildik, Bayern Münih'e olabildiğince yaklaşmaya çalıştık ancak başaramadık" dedi.

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon RB Salzburg ve Dortmund formalarıyla çıktığı 39 resmi maçta 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.