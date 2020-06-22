Haaland'dan şok Bayern sözleri! "Nefret ediyorum" - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haaland'dan şok Bayern sözleri! "Nefret ediyorum"

Haaland'dan şok Bayern sözleri! "Nefret ediyorum"

'un yıldız ismi , Bundesliga'da üst üste 8. şampiyonluğunu ilan eden hakkında ilginç sözler sarf etti. "Bayern'in şampiyonluüu iğrenç hissettiriyor" diyen Norveçli golcü, "Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.

'da 'in üst üste 8. kez şampiyon olması, Dortmund'un yıldızı 'ı kızdırdı.

Bayern'in şampiyonluğu ile ilgili ilginç ifadeler kullanan Norveçli golcü, "Açık konuşacağım, Bayern Münih'in şampiyon olması iğrenç hissettiriyor. Bayern'in şampiyon olmasından nefret ediyorum ancak yapacak bir şey yok. 2. sırayı alabildik, Bayern Münih'e olabildiğince yaklaşmaya çalıştık ancak başaramadık" dedi.

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon RB Salzburg ve Dortmund formalarıyla çıktığı 39 resmi maçta 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 19:38
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