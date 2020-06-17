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17 Haziran 2020, Çarşamba
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üst üste 8. kez şampiyon

Bayern Münih üst üste 8. kez şampiyon

'nde (Bundesliga) deplasmanda 'i 1-0 yenen , sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda 'i 1-0 yenen , sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2-1'lik galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Bu arada Union 'e 1-0 yenilen Paderborn küme düştü.

  1. 17.6.2020
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