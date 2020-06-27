ÖZET | Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf, deplamanda Union Berlin'e 3-0 mağlup oldu ve küme düştü.
Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Fortuna Düsseldorf, Union Berlin deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Bu sonuçla Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Düsseldorf küme düştü.
Maçın gollerini Union Berlin adına Uja 26', Gentner 54' ve Abdullahi 90' kaydetti.
Öte yandan Kaan Ayhan karşılaşmada 90 dakika forma giyerken Kenan Karaman, 74'te yerini Zimmer'e bıraktı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ÖZET | Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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