ÖZET | Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Fortuna Düsseldorf, Union Berlin deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Bu sonuçla Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Düsseldorf küme düştü.

Maçın gollerini Union Berlin adına Uja 26', Gentner 54' ve Abdullahi 90' kaydetti.

Öte yandan Kaan Ayhan karşılaşmada 90 dakika forma giyerken Kenan Karaman, 74'te yerini Zimmer'e bıraktı.