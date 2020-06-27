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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Millilerimize kötü haber! Küme düştüler...

ÖZET | 3-0

ÖZET | Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf

'nın 34. haftasında A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı , deplamanda 'e 3-0 mağlup oldu ve küme düştü.

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında , deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Bu sonuçla Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Düsseldorf küme düştü.

Maçın gollerini Union Berlin adına Uja 26', Gentner 54' ve Abdullahi 90' kaydetti.

Öte yandan Kaan Ayhan karşılaşmada 90 dakika forma giyerken Kenan Karaman, 74'te yerini Zimmer'e bıraktı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:45
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