Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayern Münih, Almanya Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor. Bavyera ekibi yarı finalde karşılaştığı Frankfurt'u Perisic ve Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yenip finalde Bayer Leverkusen'in rakibi oldu.
Almanya'da Bayern Münih fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Ligde şampiyonluğa koşan Bavyera ekibi, Almanya Kupası yarı final maçında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Bayern'e final biletini getiren golleri 14''de Ivan Perisic ile 74'te Robert Lewandowski kaydetti.
Konuk ekip Frankfurt'un tek sayısı ise 69'da Danny da Costa'dan geldi.
Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
- 10.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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