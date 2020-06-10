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10 Haziran 2020, Çarşamba
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2-1 | MAÇ SONUCU

Bayern Münih 2-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da şampiyonluğa koşan , 'nda da yoluna tam gaz devam ediyor. Bavyera ekibi yarı finalde karşılaştığı Frankfurt'u Perisic ve Lewandowski'nin golleriyle 2-1 yenip finalde 'in rakibi oldu.

Almanya'da fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Ligde şampiyonluğa koşan Bavyera ekibi, yarı final maçında konuk ettiği 'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bayern'e final biletini getiren golleri 14''de Ivan Perisic ile 74'te kaydetti.

Konuk ekip Frankfurt'un tek sayısı ise 69'da Danny da Costa'dan geldi.

Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde ile karşı karşıya gelecek.

  1. 10.06.2020
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