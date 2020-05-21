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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Neuer imzaladı

Neuer imzaladı

Tam 9 sezondur forması giyen , yeni sözleşmeye imza attı.

34 yaşındaki file bekçisi, Alman ekibiyle 2021'te bitecek sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Dünyanın en iyileri arasında Neuer, önceki sözleşmesinde senelik 15 milyon euro kazanıyordu. Ayrıca yıldız kaleci, 'da iki kez yılın futbolcusu seçildi.

  1. 21.5.2020
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