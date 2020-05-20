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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'lu Piszczek gelecek sezon sonunda futbolu bırakacak

Borussia Dortmund'lu Piszczek gelecek sezon sonunda futbolu bırakacak

Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen 34 yaşındaki sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Yıldız futbolcu sözleşmesinin biteceği tarihte futbolu bırakacağını açıkladı.

Birinci Ligi (Bundesliga) kulübü , savunma oyuncusu 'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2021'ye kadar uzatıldığı belirtildi.


SÖZLEŞMESİNİN SONUNDA FUTBOLU BIRAKACAK

34 yaşındaki Piszczek'in, sözleşmesinin sonunda futbolu bırakacağı kaydedildi.

2010 yılında 'den transfer edilen Piszczek, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 355 maçta 18 gol kaydetti.

Piszczek, sarı-siyahlı ekipte iki lig şampiyonluğu yaşarken iki kez de Almanya Kupası'nı kazandı.

  1. 20.05.2020
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