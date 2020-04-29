Werder Bremen'den flaş Nuri Şahin kararı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, corona virüsü salgınının yarattığı kriz nedeniyle sezon sonunda 3 futbolcusunu serbest bırakmayı düşünüyor. Alman basınında yer alan habere göre, Werder Bremen'in sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü bir isim de Nuri Şahin... İşte detaylar...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, corona virüsü salgının yarattığı kriz nedeniyle yeni sezon öncesi 3 oyuncusunu serbest bırakmayı düşünüyor.
Alman basınının haberine göre; Werder Bremen oyuncularından sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek olan Nuri Şahin, Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'ın takımdan ayrılması bekleniyor.
KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER SERBEST BIRAKILACAK
Teknik Direktör Frank Baumann gelecek sezon için kadroda düşünmediği 3 isim sezon sonu serbest bırakılacak.
Milli Takım kariyerini tamamlayan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin için verilen bu karar sonrası, Süper Lig takımlarının devreye girmesi bekleniyor. Nuri Şahin bu sezon Werder Bremen forması ile 17 resmi maça çıktı. Gurbetçi futbolcu bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.
- 29.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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