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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Corona virüsü Nuri Şahin'i de vurdu! Flaş karar...

'den flaş kararı!

Werder Bremen'den flaş Nuri Şahin kararı!

ekiplerinden , corona virüsü salgınının yarattığı kriz nedeniyle sezon sonunda 3 futbolcusunu serbest bırakmayı düşünüyor. Alman basınında yer alan habere göre, Werder Bremen'in sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü bir isim de ... İşte detaylar...

ekiplerinden , corona virüsü salgının yarattığı kriz nedeniyle yeni sezon öncesi 3 oyuncusunu serbest bırakmayı düşünüyor.

Alman basınının haberine göre; Werder Bremen oyuncularından sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek olan , Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER SERBEST BIRAKILACAK

Teknik Direktör Frank Baumann gelecek sezon için kadroda düşünmediği 3 isim sezon sonu serbest bırakılacak.

kariyerini tamamlayan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin için verilen bu karar sonrası, takımlarının devreye girmesi bekleniyor. Nuri Şahin bu sezon Werder Bremen forması ile 17 resmi maça çıktı. Gurbetçi futbolcu bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.

  1. 29.04.2020
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